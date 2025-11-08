Адвокат назвал подделкой скриншоты по первому делу о поиске экстремистских материалов

Адвокат жителя Урала, проходящего по первому в России делу о поиске экстремизма, прокомментировал публикации СМИ, в которых появились скриншоты якобы из браузера его подзащитного. По словам Сергея Барсукова, эти материалы не имеют к нему никакого отношения. Об этом он рассказал «Газете.ru».

«Нет, материалы не имеют отношения к моему подзащитному — это блеф. Это невозможно, чтобы у журналистов оказался его телефон. Они лгут, так и напишите. Нет, это не его телефон», — сказал он.

Ранее в Сети появились скриншоты, якобы сделанные с телефона мужчины, которого судят по первому в России делу о поиске экстремизма. СМИ утверждали, что на изображениях видны поисковые запросы, ставшие поводом для уголовного преследования. В настоящее время разбирательство по делу продолжается.

Ранее в России впервые возбудили дело против гражданина за поиск экстремистских материалов в интернете. Поводом для разбирательства стала информация, переданная правоохранительным органам оператором связи. Обвиняемым оказался 20-летний сотрудник медицинского учреждения из Каменска-Уральского. Адвокат молодого человека заявил, что дело находится на ранней стадии и назвал своего подзащитного «просто любознательным». Позже мировой суд Каменска-Уральского вернул административное дело в полицию для устранения процессуальных недочётов.