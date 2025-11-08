Россия и США
8 ноября, 11:46

Российский турист съел яйца в отеле Египта и подхватил заразу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Российский турист, отдыхавший в Шарм-эль-Шейхе, оказался в больнице с сальмонеллёзом после завтрака в отеле. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, мужчина и его супруга собирались возвращаться домой, когда после завтрака у него появились симптомы отравления — высокая температура, диарея и боли в животе. Сначала пара не придала этому значения, но позже состояние мужчины резко ухудшилось, и он потерял сознание.

По словам супруги, отельный врач дважды ставил капельницы, однако улучшения не последовало. Уже в России мужчину госпитализировали, где медики диагностировали сальмонеллёз. Отдыхающие считают, что причиной болезни могла стать глазунья с красной рыбой, взятая со шведского стола.

А ранее Life.ru рассказывал, как девушка приготовила яичницу на завтрак, после чего была экстренно госпитализирована с диагнозом сальмонеллёз. Оказалось, что после приёма пищи у неё поднялась температура до 39, упало давление, появились слабость, диарея и рвота.

