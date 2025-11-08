«Дни Стармера сочтены»: В Британии спрогнозировали скорую отставку премьера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не досидит до лета 2026 года. Так считает большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии страны. Причиной называют утрату доверия населения и слабую эффективность руководства. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

«Среди депутатов-лейбористов сложился консенсус, что Стармер бесполезен не только в политике, но и в государственном управлении. Дни премьер-министра сочтены», — отметил колумнист Эндрю Нил.

Часть депутатов считает разумным дождаться местных выборов в мае, которые могут стать катастрофой для партии, прежде чем отправлять Стармера в отставку. Другие считают, что откладывать отстранение бессмысленно и предлагают сделать это уже к новому году, особенно если предстоящее бюджетное послание под руководством Стармера и канцлера Рейчел Ривс окажется провальным. Настроения в партии показывают широкое недовольство деятельностью премьер-министра и свидетельствуют о растущей поддержке его отставки среди рядовых депутатов.

Ранее сообщалось, что жители британского Эденбриджа планируют символически сжечь чучело действующего премьера Кира Стармера в рамках ежегодного фестиваля на ночь Гая Фокса. Традиционное мероприятие, известное как Ночь костров, проводится в память о срыве Порохового заговора 1605 года, когда группе католиков во главе с Гаем Фоксом не удалось взорвать здание парламента.