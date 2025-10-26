Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 03:47

Премьеру Великобритании Стармеру посоветовали не обниматься с Зеленским

Обложка © ТАСС / Zuma / Martyn Wheatley / i-Images

Обложка © ТАСС / Zuma / Martyn Wheatley / i-Images

Британский историк и публицист Крейг Мюррей в социальной сети X обратил внимание на демонстративно дружеские объятия премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Владимиром Зеленским во время визита главаря киевского режима. В своём посте Мюррей иронично заметил, что «Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин».

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — написал публицист.

«Ликующую толпу» для фото Зеленского и Стармера в Лондоне привезли на автобусах
«Ликующую толпу» для фото Зеленского и Стармера в Лондоне привезли на автобусах

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося расследования поджога дома британского премьера, произошедшего в мае. По данному делу правоохранительные органы уже предъявили обвинения трём гражданам Украины и Румынии украинского происхождения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar