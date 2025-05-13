В Лондоне загорелся дом британского премьер-министра Стармера
The Guardian: Полиция расследует обстоятельства пожара в доме Стармера в Лондоне
Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker
Дом британского премьер-министра Кира Стармера загорелся на севере Лондона. По информации столичной полиции, расследование происшествия поручено антитеррористическому подразделению. Об этом пишет The Guardian.
Сигнал о возгорании поступил в 01:11 ночи, спустя 22 минуты огонь был потушен. На вызов выехали два расчёта пожарной охраны. Повреждения получила входная дверь, никто из людей не пострадал. Дом с четырьмя спальнями в настоящий момент сдаётся в аренду: сам премьер-министр проживает с семьёй на Даунинг-стрит.
Прибывшая полиция оцепила дом, на месте работали как оперативники, так и специалисты пожарного надзора. Сообщается, что возгорание произошло в тот же день, когда Стармер представил инициативу по ужесточению миграционного законодательства.
Ранее британского премьер-министра раскритиковали за введение против России новых санкций с целью надавить на президента РФ Владимира Путина. По словам лидера партии «Наследие» Дэвида Кертена, Москва не является врагом Британии. Напомним, что главы Берлина, Парижа, Лондона и Варшавы выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на 30-дневное полное прекращение огня на Украине.