В Лондоне загорелся дом британского премьер-министра Стармера

Дом британского премьер-министра Кира Стармера загорелся на севере Лондона. По информации столичной полиции, расследование происшествия поручено антитеррористическому подразделению. Об этом пишет The Guardian.

Сигнал о возгорании поступил в 01:11 ночи, спустя 22 минуты огонь был потушен. На вызов выехали два расчёта пожарной охраны. Повреждения получила входная дверь, никто из людей не пострадал. Дом с четырьмя спальнями в настоящий момент сдаётся в аренду: сам премьер-министр проживает с семьёй на Даунинг-стрит.