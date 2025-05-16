Украинцу предъявили обвинение в поджоге дома британского премьера Кира Стармера

В Лондоне гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в поджоге дома лидера Лейбористской партии и британского премьер-министра Кира Стармера.

Как сообщает Скотленд-Ярд, инцидент произошел ещё в понедельник, 12 мая. Огонь повредил входную дверь здания на Каунтесс-роуд, где Стармер жил почти 20 лет до своего переезда на Даунинг-стрит. По информации издания Times, в данный момент дом политика сдаётся в аренду.

Лавринович, 21-летний украинец, проживающий в районе Сиденхэм, был арестован ранним утром 13 мая. В полиции сообщили, что ему предъявили три обвинения в поджогах с целью создания угрозы жизни.

«Мужчине, арестованному в связи с серией поджогов на севере Лондона, предъявлено обвинение», – заявили в лондонской полиции.

Поскольку данная собственность связана с известным публичным лицом, расследование поджогов возглавили офицеры антитеррористического командования. Лавринович остаётся под стражей после получения ордеров суда. Примечательно, что два других поджога, совершённых им, также связаны с недвижимостью Стармера.