8 ноября, 12:52

«Человек самобытного дарования»: Путин поздравил актёра Олега Меньшикова с юбилеем

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание народному артисту России Олегу Меньшикову по случаю его 65-летия. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Олег Евгеньевич! Поздравляю вас с 65-летним юбилеем. Человек щедрого, самобытного дарования, вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа, своими талантливыми актёрскими и режиссёрскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики», — указано в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал имениннику крепкого здоровья, неугасающего творческого вдохновения и дальнейших успехов на профессиональном поприще.

