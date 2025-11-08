Один человек погиб, двое ранены при взрыве самогонного аппарата в волгоградской многоэтажке

В Камышине Волгоградской области в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. В результате ЧП пострадали два человека, один — погиб. Об этом РИА «Новости» сообщили в комитете здравоохранения региона.

Всё произошло вечером, 7 ноября. В Камышине произошла разгерметизация самогонного аппарата, в результате чего выбило окна в квартире. Взрыв привёл к травмам трёх человек. Один пострадавший умер, двое других были направлены в ожоговое отделение больницы в Волгограде для дальнейшей госпитализации.

«Один пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в Камышинской ЦГБ. Двое других пострадавших перегоспитализируются в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи №25», — говорится в сообщении.

