Лавров: РФ не получала разъяснений от США по словам Трампа о ядерных испытаниях

Российская сторона пока не получила официальных разъяснений от американских коллег относительно высказываний президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили», — отметил глава дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. Выступая на Совбезе, он подчеркнул, что Вашингтон наращивает свой арсенал стратегических наступательных вооружений. Он также предупредил, что прекращение США моратория на ядерные испытания стало бы логичным следствием их политики, направленной на демонтаж системы контроля над вооружениями.