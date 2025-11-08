Грибки, вирусы и даже цистит: Врачи объяснили, почему трусы нужно выбрасывать через полгода

Регулярная замена нижнего белья является необходимым условием для сохранения интимного здоровья. Специалисты рекомендуют менять трусы каждые 6-8 месяцев, чтобы избежать серьёзных последствий, сообщает SHOT.

При длительном использовании в ткани накапливаются патогенные микроорганизмы, включая кишечную палочку, которая может сохранять активность до 45 дней. Особую опасность представляют кружевные модели, требующие бережной стирки при низких температурах — такое белье рекомендуется заменять каждые три месяца.

Нарушение этих правил приводит к размножению бактерий в хлопковой ластовице, что вызывает раздражение, грибковые инфекции, кандидоз и цистит. Даже интенсивная стирка не гарантирует полного уничтожения микроорганизмов в поврежденных волокнах ткани, подчеркивают медики.

