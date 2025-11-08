Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 15:08

Грибки, вирусы и даже цистит: Врачи объяснили, почему трусы нужно выбрасывать через полгода

Врачи объяснили, почему трусы нужно выбрасывать через полгода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Maksymchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Maksymchuk

Регулярная замена нижнего белья является необходимым условием для сохранения интимного здоровья. Специалисты рекомендуют менять трусы каждые 6-8 месяцев, чтобы избежать серьёзных последствий, сообщает SHOT.

При длительном использовании в ткани накапливаются патогенные микроорганизмы, включая кишечную палочку, которая может сохранять активность до 45 дней. Особую опасность представляют кружевные модели, требующие бережной стирки при низких температурах — такое белье рекомендуется заменять каждые три месяца.

Нарушение этих правил приводит к размножению бактерий в хлопковой ластовице, что вызывает раздражение, грибковые инфекции, кандидоз и цистит. Даже интенсивная стирка не гарантирует полного уничтожения микроорганизмов в поврежденных волокнах ткани, подчеркивают медики.

Ким Кардашьян выпустила бельё с имитирующим лобковые волосы мехом
Ким Кардашьян выпустила бельё с имитирующим лобковые волосы мехом

Life.ru ранее делился советами по правильному выбору бюстгальтера, если вы всё-таки предпочитаете его носить. Важно помнить, что основную поддержку (до 90%) должен обеспечивать пояс-основание, а не бретельки. Если бюстгальтер не держится без бретелей, значит, он вам не подходит.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar