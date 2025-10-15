Ким Кардашьян выпустила бельё с имитирующим лобковые волосы мехом

Ким Кардашьян пополнила ассортимент бельевого бренда Skims новой коллекцией Faux hair, что переводится как искусственные волосы. В коллекции представлены микростринги с искусственным мехом, имитирующим лобковые волосы. Модели Faux hair micro string thong уже появились на официальном сайте Skims.

Новые трусы от бренда Ким Кардашьян. Фото © Skims

Модели трусов с искусственными волосами от Кардашьян подобраны под разный цвет и тип волос. Есть стринги как с вьющейся, так и с прямой шерстью. Всего представлено 12 моделей от рыжих до пепельного блонда, цвет ткани тоже разный. Палитра позволяет подчеркнуть тон кожи и подобрать нужный оттенок меха.

Что вдохновило Ким на создание трусов с мехом можно только догадываться. Не исключено, что это был недавний материал Life.ru о том, что у женщин в России резко вырос спрос на накладные лобковые волосы.

