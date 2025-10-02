«Не все могут отрастить»: Эскортницы Олеся Малибу и Полина Vogue объяснили Life.ru спрос на лобковые парики

Мода на лобковые парики у российских женщин может объясняться невозможностью отрастить собственные волосы после многократных лазерных эпиляций. Также иногда такие пожелания к внешнему виду партнёрши высказывают мужчины, приобретающие интимные услуги, но в большинстве такие клиенты всё же предпочитают видеть девушек бритыми. Об этом в беседе с Life.ru рассказали эскортница и актриса фильмов для взрослых Полина Vogue, а также модель Олеся Малибу.

«Чаще всего клиенты хотят, чтобы был голый лобок. Встречались только девушки, клиентки, которые не брили лобок. Естественно, это выглядит не очень эстетично и совершенно непривлекательно. Но что поделать — им нравится», — пояснила Полина Vogue.

По её словам, девушки, которые работают в этой сфере, чаще всего без волос. Она добавила, что сама не прибегает к лазерной эпиляции, поэтому сохраняет возможность отрастить любую интимную причёску при необходимости. Конкретно Полина с подобными париками не сталкивалась, но считает, что они могут быть решением для тех работниц сферы эскорт-услуг, у которых после многократного воздействия лазера свои волосы уже не вырастут, а для клиента очень важно их наличие.

Олеся Малибу рассказала Life.ru, что находит странным желание прилеплять парики на лобок или подмышки. Сама она никогда бы не стала этого делать по предельно простой причине — это противно.

«Мои мужчины, наверное, привыкли к моему естественному образу и не ожидают от меня чего-то подобного. Соответственно, они и не просят меня о таком. Возможно, у них другие предпочтения — они скорее обращаются к более естественным девушкам, которые ничего не меняли в своём теле, не увеличивали и не уменьшали», — отметила модель.

Она подчеркнула, что многие девушки сознательно выбирают естественность и отращивают волоски на ногах, под мышками и на лобке. Такого рода мода была популярна в 80-х годах — и эти дамы привлекают мужчин, которые тяготеют к натуральности и ностальгируют по той эпохе: многие из них хотят вернуться во времена своей молодости, когда у них была максимальная энергия и выносливость и когда всё работало без всяких стимуляторов. Им кажется, что, если у девушки будут естественные волосы в «нужных местах», всё сложится идеально и без дополнительных усилий, считает Малибу.

«Конечно, такие девушки существуют, но лично я бы ни за что не стала приклеивать себе волосы на лобок — думаю, для моих мужчин это было бы скорее неприятно и даже оттолкнуло бы их», — подытожила она.

Напомним, Life.ru рассказывал, что у россиянок втрое вырос спрос на лобковые парики, которые продаются на маркетплейсах. Предположительно, многие женщины хотят таким образом внести разнообразие в интимную жизнь и быть похожими на актрис кино для взрослых эпохи 90-х.