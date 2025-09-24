Деньги — не главное: Олеся Малибу объяснила Life.ru, почему эскортницам нет резона поднимать цены на секс

В России нет смысла поднимать цены на секс-услуги, ведь у каждой девушки уже есть свои постоянные мужчины. Клиенты дарят дамам подарки и оплачивают услуги, а девушки хорошо работают и ходят на курсы по интимным техникам. Об этом в беседе с Life.ru рассказала известная модель Олеся Малибу.

Я вообще не поднимала цены, потому что считаю важным принимать всех мужчин — и молодых, и взрослых. Можно сосредоточиться на встречах с молодыми парнями от 18 лет, которые ещё учатся и не имеют большого бюджета. Они могли позволить себе познакомиться с девушками, которым тоже не придётся искать секс на стороне, снимать стриптизёров или альфонсов. Олеся Малибу Модель

Модель объяснила, что многие девушки благодаря такой работе способны удовлетворить все свои потребности и поднимать цены нет никакого смысла.

«Главное — хорошо работать, повышать свои навыки, ходить на курсы по сексу и интимным техникам, а также предлагать интересные и привлекательные для мужчин варианты», — заявила Малибу.

Модель объяснила, что сейчас в России нет тенденции к повышению цен на секс-услуги. Все девушки поддерживают привлекательный внешний вид и ориентируются на качество предоставляемых услуг, сохраняя стабильную ценовую политику.

Ранее сообщалось о росте стоимости секс-услуг в Москве в связи с подорожанием косметологических и пластических процедур. Однако повышение цен может привести к потере клиентов, поскольку около 80% из них — это мужчины, состоящие в отношениях или браке. Для них интимные услуги — это возможность временно отвлечься и расслабиться, особенно в условиях напряжённой работы или личных трудностей, но смогут ли они тратить ещё больше денег на других дам — неизвестно.