Бывший мэр Владивостока незаконно владел более 150 объектами недвижимости

Федеральный суд вынес решение о конфискации имущества бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Как оказалось, суммарно он незаконно приобрёл свыше 150 единиц недвижимости, используя фиктивные юридические лица и сомнительные сделки купли-продажи. После завершения судебного разбирательства вся эта недвижимость перейдёт в распоряжение федеральных властей, а сам обвиняемый выплатит компенсацию ущерба в размере около 590 миллионов рублей.

«По утверждению истца, вопреки публичным интересам, в 2002-2007 годах ответчик Николаев В.В. в результате совершения акта коррупции завладел созданным в 1958 году на берегу Амурского залива лучшим в Приморье санаторно-курортным комплексом «Амурский залив» с его территорией площадью 12,5 гектаров», — цитирует РИА «Новости» материалы суда.

Материалы дела свидетельствуют, что Николаев систематически выводил государственную собственность из-под контроля муниципалитета, приобретая её в личную собственность через подставные фирмы. Среди неправомерно отчуждённых объектов оказались престижные учреждения культуры и здравоохранения, включающие кинозалы, поликлиники и исторические памятники. Наиболее резонансным эпизодом стала попытка захвата популярного среди горожан оздоровительного комплекса «Амурский залив», расположенного на живописном побережье Приморского края.

