Игорь Краснов пообещал жёстко бороться с коррупцией в судах

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов, ссылаясь на выступление президента Владимира Путина, обозначил ключевые принципы развития судебной системы. По его словам, позиция главы государства о призвании судьи искать, находить и утверждать справедливость определяют основной вектор работы органов правосудия.

Особое внимание глава ВС РФ уделил вопросу доверия граждан к судебной системе, отметив, что на авторитет правосудия влияют многие составляющие: от безупречной репутации судей и качества судебных актов до общего профессионализма судейского корпуса и человеческого отношения к тем, для кого суд становится последней надеждой.

Кроме того, Краснов заявил о намерении решительно противодействовать любым проявлениям коррупции в судейской среде, подчеркнув, что эта работа ведётся под его личным контролем. Преступные схемы будут пресекаться, обещал чиновник.

«Любые попытки коррупционного поведения будут жёстко пресекаться, работа в этом направлении находится под моим личным контролем. Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова», — цитирует Краснова RG.ru.