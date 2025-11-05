Россия и США
5 ноября, 09:30

Игорь Краснов пообещал жёстко бороться с коррупцией в судах

Игорь Краснов. Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов, ссылаясь на выступление президента Владимира Путина, обозначил ключевые принципы развития судебной системы. По его словам, позиция главы государства о призвании судьи искать, находить и утверждать справедливость определяют основной вектор работы органов правосудия.

Особое внимание глава ВС РФ уделил вопросу доверия граждан к судебной системе, отметив, что на авторитет правосудия влияют многие составляющие: от безупречной репутации судей и качества судебных актов до общего профессионализма судейского корпуса и человеческого отношения к тем, для кого суд становится последней надеждой.

Кроме того, Краснов заявил о намерении решительно противодействовать любым проявлениям коррупции в судейской среде, подчеркнув, что эта работа ведётся под его личным контролем. Преступные схемы будут пресекаться, обещал чиновник.

«Любые попытки коррупционного поведения будут жёстко пресекаться, работа в этом направлении находится под моим личным контролем. Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова», — цитирует Краснова RG.ru.

Напомним, в конце сентября Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно. Кроме того, Краснов вошёл в состав Совета при президенте по борьбе с коррупцией.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

