Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции
Александр Гуцан. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России
Глава Генпрокуратуры России Александр Гуцан и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов вошли в состав Совета при президенте по борьбе с коррупцией. Это следует из указа российского лидера Владимира Путина, размещённого на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета следующие изменения <...> в состав Совета включить Гуцана А.В. — генерального прокурора РФ/ <...> Позицию Краснов И.В. — генеральный прокурор РФ заменить позицией — Краснов И.В. — председатель Верховного суда РФ», — сказано в тексте указа.
Кроме того, в соответствии с подписанным документом, Александр Гуцан войдёт в состав президиума Совета.
Напомним, Александр Гуцан, ранее занимавший пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, был назначен генпрокурором России 24 сентября этого года. Ранее эту должность занимал Игорь Краснов, которого президент РФ снял его с поста из-за перехода на пост председателя Верховного суда. Позднее Путин присвоил Александру Гуцану классный чин действительного государственного советника юстиции.
