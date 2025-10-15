Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции

Глава Генпрокуратуры России Александр Гуцан и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов вошли в состав Совета при президенте по борьбе с коррупцией. Это следует из указа российского лидера Владимира Путина, размещённого на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета следующие изменения <...> в состав Совета включить Гуцана А.В. — генерального прокурора РФ/ <...> Позицию Краснов И.В. — генеральный прокурор РФ заменить позицией — Краснов И.В. — председатель Верховного суда РФ», — сказано в тексте указа.

Кроме того, в соответствии с подписанным документом, Александр Гуцан войдёт в состав президиума Совета.