6 октября, 17:24

Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции

Обложка © Life.ru

Российские власти ужесточают контроль над финансовыми активами чиновников для борьбы с коррупцией. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — сказано в указе.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело о коррупции против группы чиновников, которые незаконно продавали муниципальные земли. Следствие установило, что пятеро должностных лиц из администрации и контрольно-счётной палаты района создали схему по хищению муниципальной земли. Они, как утверждается, за взятки продавали почти 30 участков по заниженной цене или сдавали их в аренду, чтобы в дальнейшем перепродать частным лицам.

Александра Мышляева
