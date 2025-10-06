Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции
Российские власти ужесточают контроль над финансовыми активами чиновников для борьбы с коррупцией. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — сказано в указе.
Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело о коррупции против группы чиновников, которые незаконно продавали муниципальные земли. Следствие установило, что пятеро должностных лиц из администрации и контрольно-счётной палаты района создали схему по хищению муниципальной земли. Они, как утверждается, за взятки продавали почти 30 участков по заниженной цене или сдавали их в аренду, чтобы в дальнейшем перепродать частным лицам.
