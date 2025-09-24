На Камчатке возбуждено уголовное дело о коррупции в отношении пятерых чиновников

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении организованной преступной группы должностных лиц Камчатского края, причастных к незаконному отчуждению муниципальных земель. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год один из подозреваемых, занимавший должность в контрольно-счётной палате Елизовского городского поселения, совместно с должностным лицом администрации поселения разработал схему незаконного вывода земельных участков из муниципальной собственности. Для реализации преступного замысла они привлекли ещё троих сотрудников администрации.

Действуя в составе организованной группы, чиновники за взятки организовали незаконное отчуждение не менее 29 земельных участков, находившихся в собственности района, а также предоставили в аренду не менее 25 участков с целью их последующей продажи по заниженной стоимости.

В Следственном комитете отметили, что действия злоумышленников нанесли ущерб бюджету РФ в размере, превышающем 70 миллионов рублей.

Фигурантам избраны меры пресечения: подозреваемой — в виде запрета определённых действий, двоим назначен домашний арест, ещё двое заключены под стражу.

Ранее с бывшего мэра Иванова Владимира Шарыпова взыскали свыше трёх миллионов рублей неосновательного обогащения. Занимая пост главы города с 2016 по 2024 год, чиновник единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат.