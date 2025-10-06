Президент России Владимир Путин присвоил новому генеральному прокурору Александру Гуцану классный чин действительного государственного советника юстиции. Указ главы государства уже опубликовали на официальном портале правовых актов.

«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору РФ Гуцану Александру Владимировичу», — говорится в документе. Указ был подписан 6 октября и уже вступил в силу.