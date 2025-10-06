Путин присвоил новому генпрокурору Гуцану чин госсоветника юстиции
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин присвоил новому генеральному прокурору Александру Гуцану классный чин действительного государственного советника юстиции. Указ главы государства уже опубликовали на официальном портале правовых актов.
«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору РФ Гуцану Александру Владимировичу», — говорится в документе. Указ был подписан 6 октября и уже вступил в силу.
Напомним, что Александр Гуцан буквально две недели назад занял должность Генерального прокурора России. Документ был опубликован утром 24 сентября. До этого данную должность занимал Игорь Краснов. Владимир Путин уже снял его с поста из-за перехода на пост председателя Верховного суда.
