6 октября, 11:37

Путин принял в Кремле вице-премьера Патрушева с докладом по экологии

Владимир Путин и Дмитрий Патрушев. Обложка © kremlin.ru

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым, который отчитался о ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Стороны обсудили меры по охране водных объектов, сохранения и восстановления лесов. Кроме того, Путин и Патрушев затронули вопросы, касающиеся агропромышленного комплекса (АПК), в частности, подготовку кадров для аграрного сектора и государственную программу развития сельских территорий.

«Стартовала комплексная модернизация инфраструктуры высших аграрных учебных заведений. Для привлечения работников в агропром и в целом для повышения качества жизни людей шестой год у нас реализуется госпрограмма по развитию сельских территорий», — заявил Патрушев во время встречи.

Ранее Life.ru рассказал, как Путин проведёт свой 73-й день рождения. Праздник глава государства отметит уже завтра, 7 октября. При этом никакого выходного у президента не планируется. День рождения Путин отметит в рабочем режиме и проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Наталья Афонина
