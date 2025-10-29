Россия и США
29 октября, 17:11

Краснов внёс в Госдуму свой первый законопроект в новом статусе

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов представил первый законопроект после вступления в должность. Документ предусматривает создание суда Путинского района в городе Грозном, столице Чеченской Республики.

Верховный суд поддержал предложение о формировании нового судебного органа. Ранее, вплоть до 2024 года, город Грозный состоял из четырех административных районов: Ахматовского, Байсангуровского, Висаитовского и Шейх-Мансуровскоого, каждый из которых имел собственный районный суд. Однако в июне 2024-го была проведена реорганизация территориального деления города путем выделения отдельного района — Путинского, получившего название в честь российского лидера Владимира Путина, из частей ранее существовавшего Шейх-Мансуровского района.

Напомним, что Краснов вступил в должность председателя Верховного суда РФ после предварительного одобрения Советом Федерации единогласным решением. Этот пост стал вакантным после смерти Ирины Подносовой в июле. В сентябре президент РФ Владимир Путин освободил Краснова от должности Генпрокурора России.

