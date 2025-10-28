В России утвердили создание Путинского суда

Верховный суд России на заседании 28 октября планирует рассмотреть законодательную инициативу о создании в Грозном суда Путинского района. Соответствующий вопрос включён в повестку предстоящего пленума, которая была опубликована на официальном портале судебного органа.

В ходе первого заседания под председательством Игоря Краснова участникам пленума предстоит обсудить проект федерального закона «О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской Республики» для последующего внесения в Государственную думу.

Инициатива связана с административно-территориальными изменениями: в июне 2024 года в Чеченской Республике был образован новый район Грозного, получивший название «Путинский» по решению городской думы. В настоящее время судебные споры на территории новообразованного района рассматриваются Шейх-Мансуровским районным судом. Создание отдельного судебного органа позволит привести структуру судебной системы в соответствие с федеральным законодательством, требующим формирования районного суда в границах одной административно-территориальной единицы.

Согласно проекту, в новом суде предусматривается введение пяти судейских должностей и шестнадцати позиций для сотрудников аппарата.

