Верховный суд России запретил ставить детей на учёт в полиции за одну драку

Разовый конфликт школьника с одноклассниками не является основанием для обязательной постановки на профилактический учёт в полиции. Это разъясняет Верховный суд (ВС) РФ в изученном РАПСИ определении. В таких случаях, по мнению суда, необходимо учитывать личность ребёнка, условия его жизни и обстоятельства происшествия.

«Однократное совершение несовершеннолетним административного правонарушения или антиобщественного проступка достаточным основанием для постановки на профилактический учёт в органах и учреждениях системы профилактики не является», — подчеркнул Верховный суд.

Судебная коллегия по административным делам суда рассмотрела дело жительницы Пермского края, чьего сына поставили на учёт после драки в раздевалке школы. Мальчик принёс извинения пострадавшему, а до конфликта в школе не выявлялись другие нарушения: школьник активно участвовал в олимпиадах, общественной и спортивной жизни, вёл здоровый образ жизни, имел положительные характеристики и награды.

Суды апелляционной и кассационной инстанций посчитали, что инспекторы ПДН не учитывали индивидуальные особенности ребёнка, его семейные условия и положительную характеристику, что является нарушением. Верховный суд подчеркнул, что Закон № 120‑ФЗ и инструкция МВД не предусматривают обязательной постановки на учет за однократное правонарушение, а инспектор обязан учитывать личные и семейные обстоятельства несовершеннолетнего.

В результате Верховный суд оставил в силе решение районного суда о незаконности постановки ребенка на профилактический учет. Председатель ВС РФ Игорь Краснов отметил необходимость принципиальной и оперативной правовой защиты детей.

Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор бывшей сотруднице Центробанка Елене Поповой, признанной виновной в переводе 300 тысяч рублей на счета, используемые для финансирования ВСУ. Она получила 12 лет колонии и пыталась обжаловать решение. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела кассационную жалобу и не нашла оснований для изменения приговора.