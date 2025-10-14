Верховный суд оставил в силе 12-летний срок бывшей сотруднице ЦБ за донаты ВСУ

Верховный суд России оставил в силе приговор бывшей сотрудницы Центробанка Елены Поповой, которую признали виновной в переводе 300 тысяч рублей на нужды ВСУ. Она получила 12 лет колонии и обжаловала вердикт.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, рассмотрев кассационную жалобу Поповой, не нашла оснований для изменения приговора», — объявила инстанция.

Как установило следствие, с мая 2018 года осуждённая более 60 раз переводила средства на украинские банковские счета, которые использовались для финансирования вооружённых формирований. Она осознавала, что эти деньги направлялись на приобретение обмундирования, экипировки и снабжение конкретных подразделений. В конце октября 2024 года Ростовский областной суд также назначил ей штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Верховный суд уточнил порядок применения наказаний в делах о государственной измене. В высшей инстанции заявили, что послабления в наказании недопустимы даже при наличии смягчающих обстоятельств. Решение было принято после анализа материалов дела осуждённого за госизмену россиянина, которого приговорили к пяти годам лишения свободы, хотя соответствующая статья предусматривает от 12 до 20 лет, или даже пожизненное заключение. Чтобы суд сжалился, оказалось достаточно молодости, раскаяния и активного сотрудничества подсудимого со следствием.