Суд прояснил ситуацию с выпиской «Кукольника», жившего среди 26 наряженных трупов детей

Некрополист был признан опасным 13 лет назад из-за того, что сделал десятки кукол из тел умерших девочек. Во время обысков у него дома нашли 26 странных кукол в человеческий рост. Наскучившие же «игрушки» преступник возвращал обратно в могилы. По его собственному признанию, за всё время через его руки прошло более 80 тел детей. Ранее сегодня стало известно о возможной выписке Москвина из психиатрической больницы и передаче его под опеку родственникам в связи с тем, что он больше не представляет угрозы.