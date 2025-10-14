Суд прояснил ситуацию с выпиской «Кукольника», жившего среди 26 наряженных трупов детей
Самый известный некрополист России – «Кукольник» Анатолий Москвин из Нижнего Новгорода по-прежнему находится на лечении в психиатрической больнице. Выпускать его из учреждения в ближайшее время не планируют, сообщили журналистам в пресс-службе судов общей юрисдикции области региона.
В Ленинский районный суд не поступали новые медицинские заключения о состоянии Анатолия Москвина, создававшего кукол из тел умерших девочек. Последний срок принудительного лечения в психушке преступнику продлили полгода назад, в мае.
Некрополист был признан опасным 13 лет назад из-за того, что сделал десятки кукол из тел умерших девочек. Во время обысков у него дома нашли 26 странных кукол в человеческий рост. Наскучившие же «игрушки» преступник возвращал обратно в могилы. По его собственному признанию, за всё время через его руки прошло более 80 тел детей. Ранее сегодня стало известно о возможной выписке Москвина из психиатрической больницы и передаче его под опеку родственникам в связи с тем, что он больше не представляет угрозы.
