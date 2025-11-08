Россия и США
8 ноября, 15:31

Следователи установили причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

В Тульской области следователи определили подозреваемого в причастности к взрыву газа в жилом доме в Куркине. Также выяснены причины частичного обрушения здания, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Работа следователей на месте ЧП. Видео © Telegram / СУ СК России по Тульской области

«Установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркине и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства.

Под завалами обрушившегося дома в Тульской области людей нет, поисковые работы завершены
Под завалами обрушившегося дома в Тульской области людей нет, поисковые работы завершены

Ранее Life.ru сообщал, что в Тульской области произошло обрушение подъезда жилого дома из-за взрыва газа. В трёхэтажном здании в посёлке Куркино частично разрушен первый подъезд, пострадало четыре человека. Погибших, к счастью, нет. СК возбудил уголовное дело для установления точных причин чрезвычайной ситуации, а для жильцов организован временный пункт размещения.

Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области

