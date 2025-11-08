Россиянка Каляндра стала чемпионкой мира по прыжкам на батуте

Российская спортсменка Арина Каляндра одержала победу на чемпионате мира по прыжкам на батуте, проходившем в Памплоне (Испания), выиграв золото в дисциплине «акробатическая дорожка». Ее финальное выступление было оценено в 27,300 балла.

Серебро досталось француженке Канди Бриер‑Ветийяр (27,000), а бронзу завоевала Лани Списсенс из Бельгии (24,500). Соревнования завершатся 9 ноября, а российские атлеты участвуют в них под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что россиянка Ангелина Мельникова выиграла многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Она набрала 55,066 балла по сумме четырёх упражнений.