Ангелина Мельникова принесла России первое золото ЧМ по гимнастике с 2021 года

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Она набрала 55,066 балла по сумме четырёх упражнений.

Также место на пьедестале заняла американка Лиэнн Вон (54,966), которой присудили второе место, и китаянка Чжан Цинъин (54,633) на третьем месте. Россиянка Людмила Рощина показала 11-й результат (51,999).

Мельниковой 25 лет, она уже имеет золотую, серебряную и две бронзовые медали Олимпийских игр, золото ЧМ 2021 года в личном многоборье и четыре победы на чемпионатах Европы. Отметим, что это первая медаль для сборной России на мировых первенствах с 2021 года.

Ранее Ангелина Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне на международном турнире в Париже, набрав 13,500 балла. Это было её первое выступление под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырёхлетнего перерыва.