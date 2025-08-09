Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

8 августа, 23:10

Гимнастка Мария Рослякова первой выступила на Северном полюсе, установив рекорд

Мария Рослякова с тренером. Обложка © Telegram / Lena Krupina

Российская гимнастка Мария Рослякова стала первой спортсменкой, выступившей на Северном полюсе, и тем самым установила рекорд в художественной гимнастике. Об этом сообщила тренер спортсменки Анна Полунина.

«Северный полюс стал ареной для одного из самых удивительных рекордов, когда грация победила гравитацию и холод. Это выступление открыло новую страницу в истории гимнастики и в мировой рекордологии, добавив новое достижение в Книгу рекордов России», – сказала Полунина.

Мария Рослякова на Северном полюсе. Видео © Telegram / Lena Krupina

Достижение Росляковой уже зафиксировано на сайте Реестра рекордов России как первое выступление в художественной гимнастике на Северном полюсе. Кроме того, 5 августа рекорд был подтверждён экспертами Международной книги рекордов Interrecord: Official Excellence.

Ранее Life.ru писал, что российской гимнастке Ангелине Мельниковой запретили выступать на международных турнирах под песню «Младший лейтенант». При этом спортсменам из России запрещено выступать под зарубежные мелодии.

Юния Ларсон
