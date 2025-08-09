Гимнастка Мария Рослякова первой выступила на Северном полюсе, установив рекорд
Мария Рослякова с тренером. Обложка © Telegram / Lena Krupina
Российская гимнастка Мария Рослякова стала первой спортсменкой, выступившей на Северном полюсе, и тем самым установила рекорд в художественной гимнастике. Об этом сообщила тренер спортсменки Анна Полунина.
«Северный полюс стал ареной для одного из самых удивительных рекордов, когда грация победила гравитацию и холод. Это выступление открыло новую страницу в истории гимнастики и в мировой рекордологии, добавив новое достижение в Книгу рекордов России», – сказала Полунина.
Мария Рослякова на Северном полюсе. Видео © Telegram / Lena Krupina
Достижение Росляковой уже зафиксировано на сайте Реестра рекордов России как первое выступление в художественной гимнастике на Северном полюсе. Кроме того, 5 августа рекорд был подтверждён экспертами Международной книги рекордов Interrecord: Official Excellence.
