Российской гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню Младший лейтенант

Ангелине Мельниковой не разрешили исполнять свои вольные упражнения на международных турнирах под песню «Младший лейтенант». Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике поделилась в своём Telegram-канале, что необходимо срочно подобрать новую музыку для своих выступлений.

Она подчеркнула, что спортсменам из России запрещено выступать под зарубежные мелодии, и не все отечественные композиции подходят. В частности, песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», под которую Мельникова готовила свою программу, попала под запрет.

«Нужно поставить что-то другое, ищем. Надо понять, что подходит по темпу и как ляжет на то, что уже есть в моей нарезке под вольные», — заявила Мельникова.