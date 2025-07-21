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21 июля, 15:28

Российской гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню Младший лейтенант

Обложка © ТАСС/Елагин Сергей

Обложка © ТАСС/Елагин Сергей

Ангелине Мельниковой не разрешили исполнять свои вольные упражнения на международных турнирах под песню «Младший лейтенант». Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике поделилась в своём Telegram-канале, что необходимо срочно подобрать новую музыку для своих выступлений.

Она подчеркнула, что спортсменам из России запрещено выступать под зарубежные мелодии, и не все отечественные композиции подходят. В частности, песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», под которую Мельникова готовила свою программу, попала под запрет.

«Нужно поставить что-то другое, ищем. Надо понять, что подходит по темпу и как ляжет на то, что уже есть в моей нарезке под вольные», — заявила Мельникова.

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Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева объявила в социальных сетях о своём уходе из тренерского состава сборной России, в котором она проработала на протяжении десяти лет.

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Анастасия Никонорова
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