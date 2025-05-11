14-летняя российская гимнастка Мария Мячина теперь будет выступать за Израиль

14-летняя российская гимнастка Мария Мячина теперь будет представлять Израиль. Об этом сообщили в калининградском Центре художественной гимнастики «Премьера»

«Мария Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу. Затем спортсменка перебралась в Израиль», — рассказали в центре ТАСС.

На соревнованиях «Янтарные звездочки» в Калининграде (май 2018 года) Мячина заняла третье место в своей возрастной категории по художественной гимнастике. Несмотря на юный возраст (2011 г.р.), спортсменка уже получила лицензию Международной федерации гимнастики (FIG), позволяющую ей выступать за сборную Израиля на международных соревнованиях до февраля 2027 года.