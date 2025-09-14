Единый день голосования
14 сентября, 20:07

Первый международный старт за 4 года: Мельникова завоевала две медали на турнире в Париже

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото и серебро на турнире в Париже

Ангелина Мельникова. Обложка © ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне на международном турнире в Париже, набрав 13,500 балла. Это первое выступление российской спортсменки под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырёхлетнего перерыва.

Кроме того, спортсменка завоевала серебро в вольных упражнениях. В опорном прыжке Мельникова показала пятый результат.

25-летняя Мельникова является одной из самых титулованных российских гимнасток: в её активе золото Олимпиады в Токио в командном первенстве, две бронзовые медали тех Игр в личном многоборье и вольных упражнениях, а также серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях.

Напомним, турнир для Ангелины мог вообще не состояться. Всё из-за Федерации гимнастики Украины, которая грозила бойкотом и требовала от Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить россиянку от участия в турнирах. Однако там не пошли на необоснованные требования и Мельникова смогла выступить в Париже.

