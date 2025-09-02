Украина прибегла к шантажу для снятия российской гимнастки с турнира в Париже
Украина грозится бойкотировать турнир FIG в Париже из-за чемпионки Мельниковой
Ангелина Мельникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gelyamelnikova / silyanov_rhytmic
Федерация гимнастики Незалежной пригрозила бойкотом международных соревнований в Париже в случае непринятия мер в отношении российской гимнастки, чемпионке Олимпийских игр 2020 Ангелины Мельниковой. Об этом заявила глава украинской федерации Ирина Дерюгина в комментарии изданию Forbes.
Украинская сторона требует от Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить Мельникову от участия в турнирах из-за её связей с ЦСКА и участия в праймериз «Единой России». Дерюгина допустила, что в случае игнорирования жалобы украинские спортсмены могут отказаться от выступлений в Париже в знак пассивного протеста.
Ранее Life.ru рассказывал, что FIG пересмотрела своё предыдущее решение и дала добро на участие российского гимнаста Мухаммаджона Якубова в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. До этого спортсмена отстранили из-за римской цифры V на форме.