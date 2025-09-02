Украина прибегла к шантажу для снятия российской гимнастки с турнира в Париже

Федерация гимнастики Незалежной пригрозила бойкотом международных соревнований в Париже в случае непринятия мер в отношении российской гимнастки, чемпионке Олимпийских игр 2020 Ангелины Мельниковой. Об этом заявила глава украинской федерации Ирина Дерюгина в комментарии изданию Forbes.

Украинская сторона требует от Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить Мельникову от участия в турнирах из-за её связей с ЦСКА и участия в праймериз «Единой России». Дерюгина допустила, что в случае игнорирования жалобы украинские спортсмены могут отказаться от выступлений в Париже в знак пассивного протеста.