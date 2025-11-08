Журналист Пол Стейган в своей статье на портале Steigan заявил о возможных связях норвежской армии с украинским нацполком «Азов»* в сфере обучения работе с беспилотниками. Обозреватель ссылается на официальные источники, сообщающие об обучении норвежских военных украинскими инструкторами, но не раскрывающие их принадлежность к конкретным подразделениям.

По мнению журналиста, подтверждение этой связи может обернуться для Норвегии крайне негативными последствиями, и страна не сможет просто закрыть на это глаза.

«Если окажется, что норвежскую армию и ополчение действительно тренируют нацистские эксперты из «Азова»*, — это будет просто невероятный скандал. Впервые со времён немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что бойцы полка «Азов»* проигнорировали приказ о поддержке своих сослуживцев из ВСУ, которые оказались в окружении в районе Красноармейска (Покровска). При этом, как отмечается, высшее военное руководство Украины во главе с Александром Сырским продолжает публично опровергать факт окружения не только этого города, но и Димитрова (Мирнограда).

