Аэропорт Геленджика закрыли на приём и вылет самолётов

Росавиация объявила о временном прекращении работы аэропорта Геленджика. Воздушная гавань не осуществляет приём и отправку самолётов. Данные ограничения, введённые в дополнение к существующему уведомлению для пилотов (NOTAM), направлены на обеспечение безопасности полётов.

«Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч жителей Белгорода и области остались без света из-за атаки ВСУ. В настоящее время оперативные и аварийные службы активно занимаются решением возникших проблем.