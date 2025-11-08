Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 17:34

Аэропорт Геленджика закрыли на приём и вылет самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация объявила о временном прекращении работы аэропорта Геленджика. Воздушная гавань не осуществляет приём и отправку самолётов. Данные ограничения, введённые в дополнение к существующему уведомлению для пилотов (NOTAM), направлены на обеспечение безопасности полётов.

«Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

БПЛА атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области
БПЛА атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч жителей Белгорода и области остались без света из-за атаки ВСУ. В настоящее время оперативные и аварийные службы активно занимаются решением возникших проблем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar