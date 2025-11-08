Россия и США
8 ноября, 18:36

«Жить стало скучнее?»: В Совфеде уличили премьера Швеции в желании вернуться к допетровским временам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Председатель Совфеда по международным делам Григорий Карасин резко отозвался о словах премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, прозвучавших во время его визита в Таллин. В своём Telegram-канале сенатор заявил, что риторика шведского политика отдаёт ностальгией по «допетровским временам».

«Подбирая приличное определение, скажу, что шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам. <...> Видимо, сегодня Стокгольму стало жить скучнее. Хочется взбодриться провокацией по поводу Балтики, вернуться к хамским интонациям в отношении России?» — написал Карасин.

Поводом стали заявления Кристерссона о том, что Швеция и страны Балтии, по его словам, «никогда не имели большего контроля над Балтийским морем» и что это пространство следует считать «их морем». Кроме того, премьер призвал ЕС готовиться к длительной изоляции России, заявив, что она не закончится «вместе с текущим конфликтом».

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР ставит в глупое положение союзников Вашингтона. На недавней встрече спикеров G20 в Кейптауне он не видел обеспокоенности правами человека в ЮАР со стороны первых лиц парламентов Великобритании, Канады, Австралии, Германии и других стран.

Полина Никифорова
