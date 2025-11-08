Россиянам рассказали, чем грозят переводы между своими счетами

Человек, переводя деньги со счета на счёт, воспринимает это как нейтральную операцию с собственными средствами, что формально не является доходом. Но для автоматических систем банка такие транзакции — данные для анализа. Алгоритмы отслеживают движение средств, абстрагируясь от того, кто является их владельцем. Об этом рассказал основатель электронной площадки «Самбанкинг» Борис Фролов.

«Например, если человек часто пополняет карту наличными, затем переводит деньги на другой свой счёт, потом снова снимает и вносит — для банка это выглядит как запутывание следов происхождения средств. Даже если цель проста — отложить деньги, автоматические фильтры могут воспринять это как попытку скрыть источник», — приводит слова эксперта RG.ru.

Как пояснил специалист, ключевой причиной является не налоговая отчётность, а соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов. Банковские системы анализируют характер операций и их частоту, уделяя особое внимание случаям, когда источники дохода не имеют подтверждения.

При возникновении сомнений банк вправе запросить у клиента пояснения и подтверждающие документы: справку о доходах, копию договора или выписку со счёта, откуда были перечислены денежные средства. Если клиент предоставляет запрошенную информацию и подтверждает легальность доходов, инцидент исчерпывается. В противном случае счёт может быть заблокирован.

«Если схема переводов используется, чтобы скрыть прибыль от бизнеса, или личные карты фактически выполняют роль расчётного счёта, тогда речь пойдёт о незаконной предпринимательской деятельности», — уточняет Фролов.

Эксперт советует всегда иметь на руках документы, подтверждающие происхождение средств, и соответствующие выписки. Это помогает снизить риски и при необходимости ускорить проверку банка.

Ранее Life.ru рассказал о скрытых рисках переводов между своими счетами в разных банках. В России участились случаи блокировки счетов за переводы средств между собственными счетами в разных банках. Это связано с усилением финансового контроля и автоматизацией мониторинга. Банковские алгоритмы, настроенные на борьбу с отмыванием денег, видят угрозу в необычных операциях клиента. Такой операцией может стать, например, частая отправка переводов на новые реквизиты.