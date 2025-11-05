Юрист рассказал о скрытых рисках переводов между своими счетами в разных банках

В России участились случаи блокировки счетов за переводы средств между собственными счетами в разных банках. Такую тенденцию в беседе с «Лентой.ру» отметил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, это связано с усилением финансового контроля и автоматизацией мониторинга. Банковские алгоритмы, настроенные на борьбу с отмыванием денег, видят угрозу в необычных операциях клиента. Такой операцией может стать, например, частая отправка переводов на новые реквизиты.

«Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления последует моментальный вывод всех средств. В таких ситуациях банк законодательно обязан заблокировать операции до выяснения источника получения денег и их происхождения», — отметил специалист.

Юрист заверил, что законно полученным средствам ничто не угрожает, и граждане имеют полное право распоряжаться своими финансами по своему усмотрению. Чтобы снизить риски, он порекомендовал воздерживаться от дробления крупных сумм и частых переводов малознакомым лицам. Кроме того, Хаминский советует всегда чётко указывать назначение платежа и уведомлять банк заранее о планируемых крупных операциях.

Тем временем, эксперты прогнозируют рост зарплат в ретейле и логистике перед праздниками. В преддверии Нового года на рынке труда традиционно обостряется потребность в специалистах, отвечающих за рост продаж и логистические операции. Менеджеры по продажам и продавцы-консультанты в разгар сезона могут получать до 200 тысяч рублей и больше. Зарплата курьеров в среднем может достигать 150 тысяч рублей.