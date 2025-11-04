Россиянам объяснили, почему банк может заморозить перевод средств самому себе

Блокировка переводов между собственными счетами связана с усилением контроля и требованием законодательства по предотвращению отмывания денег. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

По её словам, система безопасности банков реагирует на нетипичные движения денежных средств. Санкции могут быть введены, если клиент часто переводит крупные суммы, дробит их на мелкие части, использует новые реквизиты или получает деньги от посторонних лиц. Кроме того, подозрительным может быть и внезапное снятие накоплений после длительного бездействия.

«В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк», — отметила аналитик. Но в случае, если перевод всё же заблокировали, нужно быстро направить запрошенные документы банку.

Ранее эксперт по финансам рассказал, что примерно 15–20% российских фрилансеров могут столкнуться с усилением контроля со стороны банков во втором полугодии 2025 и первом полугодии 2026 года. По его словам, повышенному вниманию подвергаются операции с характеристиками, которые кредитные организации считают «подозрительными». К ним относятся систематические поступления одинаковых сумм от разных отправителей, а также использование личных счетов для регулярных коммерческих доходов при отсутствии официального статуса предпринимателя.