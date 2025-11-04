Новогодний куш: Кто и сколько сможет заработать в праздники

В преддверии Нового года на рынке труда традиционно обостряется потребность в специалистах, отвечающих за рост продаж и логистические операции. О подобной сезонной тенденции в беседе с изданием «Москва 24» рассказала консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.

По её словам, наибольшая нагрузка в этот период ляжет на продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, курьеров, логистов, операционистов и операторов колл-центров. Кроме того, компании будут активнее нанимать рекламщиков, PR-менеджеров и аниматоров. Специалист пояснила, что всплеск вакансий закономерно связан с ростом покупательской активности в декабре, в связи с чем фирмы вкладываются в рекламу и расширяют штат для пикового сезона.

Чтобы мотивировать сотрудников в горячий период, работодатели внедряют гибкие системы оплаты, основанные на ключевых показателях эффективности и проценте от продаж. В результате фиксированный оклад остается прежним, но переменная часть доходов существенно увеличивается за счёт выполнения планов, будь то число доставок, обработанных заказов, звонков или общий объём выручки.

Что касается доходов, то, по оценкам Натальи Масловой, менеджеры по продажам и продавцы-консультанты в разгар сезона могут получать до 200 тысяч рублей и больше. Зарплата курьеров в среднем может достигать 150 тысяч рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы завила, что в России фиксируется дефицит кадров, что приводит к увеличению зарплат, которые растут быстрее уровня производительности труда. Это ускоряет инфляцию.