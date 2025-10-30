Набиуллина назвала недостаток увеличения зарплат в России

В России фиксируется дефицит кадров, что приводит к увеличению зарплат, которые растут быстрее уровня производительности труда. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Низкая безработица — никто не будет спорить — это абсолютно большое благо. Каждая пара рук у нас при деле и нарасхват. Но в нашем случае низкая безработица переросла уже в дефицит кадров. И мне, честно говоря, сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго», — отметила она.

По словам Набиуллиной, предприятия существуют в условиях «ожесточённой конкуренции» за сотрудников. В результате зарплаты растут быстрее производительности труда, что подстёгивает инфляцию, а она в свою очередь приводит к обесцениванию роста доходов россиян. Чиновница добавила, что наблюдаются признаки изменения ситуации в лучшую сторону, но пока рано говорить об итогах и делать прогнозы.

Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме, также отметила, что в России экономика дважды пострадает, если ключевая ставка будет резко снижена. По её словам, сначала в стране наберёт обороты инфляция, после чего вырастут ставки.