30 октября, 14:24

Набиуллина: Экономика России получит двойной удар при резком снижении ставки

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В России экономика дважды пострадает, если ключевая ставка будет резко снижена. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме. По её словам, сначала в стране наберёт обороты инфляция, после чего вырастут ставки.

«Очень важно понимать, что ключевая ставка сама по себе не может сделать кредиты дешёвыми. Умеренные ставки появляются только тогда, когда инфляция низкая, а если же снизить ключевую ставку при высокой инфляции, то эффект будет обратным», — объяснила она.

По мнению Набиуллиной, разница между ставкой и инфляцией должна быть существенной. Она добавила, в России сохраняются высокими инфляционные ожидания, что заставляет экономику быть в тонусе. Кроме того, ставки должны быть выше среднего уровня, что не даст сбережениям граждан сгореть в ситуации, если инфляционные ожидания продолжат быть высокими. В противном случае россияне не станут откладывать деньги на счетах, а значит в стране пропадёт база для кредитования экономики. В завершении речи Набиуллина допустила, что в следующем году будет «пространство» для снижения ключевой ставки.

Также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления заверила, что денежно-кредитная политика Банка России нацелена на недопущение повторения гиперинфляции 1990-х годов. Она напомнила, что экономика того периода столкнулась с полным отсутствием рублёвого долгосрочного кредитования, колонизацией финансовой системы и повсеместным использованием условных единиц в торговле.

