30 октября, 12:38

Набиуллина: ЦБ нацелена не допустить возвращения экономики России в 90-е

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Денежно-кредитная политика Банка России нацелена на недопущение повторения гиперинфляции 1990-х годов. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе.

«Хотя большинству сидящих в здании эта ситуация [гиперинфляция] знакома не понаслышке, в 90-е годы мы хлебнули её по полной программе. И вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями, и было ли тогда рублёвое долгосрочное кредитование», — напомнила глава ЦБ.

Она напомнила, что экономика того периода столкнулась с полным отсутствием рублёвого долгосрочного кредитования, колонизацией финансовой системы и повсеместным использованием условных единиц в торговле. Глава Центробанка пояснила, что проводимая политика особенно важна в периоды перегрева спроса и дисбаланса с предложением.

Набиуллина: Кредиты для предприятий остаются дорогими, но временно
Ранее Эльвира Набиуллина выступила в Совете Федерации, где предостерегла от монетарной «накачки» спроса, назвав этот путём к гарантированной стагфляции. Глава регулятора подчеркнула, что подобная политика не только спровоцирует гиперинфляцию и финансовый кризис, но и перечеркнёт успехи в снижении бедности, добавив, что контроль над инфляцией полностью соответствует задачам экономического роста и национального развития, тогда как краткосрочный рывок за счёт роста цен приведёт к катастрофическим последствиям.

Юрий Лысенко
