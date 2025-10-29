Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 13:01

Набиуллина предупредила о риске стагфляции при «накачке» спроса

Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, предостерегла от использования политики монетарной «накачки» спроса, назвав её гарантированным путём к стагфляции. Глава регулятора подчеркнула, что такой подход способен не только спровоцировать гиперинфляцию и финансовый кризис, но и перечеркнуть все достижения в борьбе с бедностью.

«Снижение инфляции не противоречит задачам экономического роста, ни национальным целям развития», — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что хотя краткосрочный экономический рывок за счёт роста инфляции теоретически возможен, его последствия будут катастрофическими.

Опираясь на опыт 1990-х годов, глава ЦБ заявила, что повторение подобных ошибок отбросит экономику страны далеко назад. Она также пояснила, что снижение ключевой ставки в условиях сохраняющейся высокой инфляции не приведёт к реальному снижению рыночных ставок, а лишь усугубит макроэкономическую нестабильность.

Набиуллина заявила, что не видит «существенного переукрепления» рубля
Набиуллина заявила, что не видит «существенного переукрепления» рубля

Ранее сообщалось, что с марта 2025 года около 17 миллионов россиян уже воспользовались возможностью установить самозапрет на получение кредитов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также напомнила о введённом в сентябре механизме «периода охлаждения», который применяется перед выдачей значительных сумм в долг.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Эльвира Набиуллина
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar