Набиуллина предупредила о риске стагфляции при «накачке» спроса

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, предостерегла от использования политики монетарной «накачки» спроса, назвав её гарантированным путём к стагфляции. Глава регулятора подчеркнула, что такой подход способен не только спровоцировать гиперинфляцию и финансовый кризис, но и перечеркнуть все достижения в борьбе с бедностью.

«Снижение инфляции не противоречит задачам экономического роста, ни национальным целям развития», — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что хотя краткосрочный экономический рывок за счёт роста инфляции теоретически возможен, его последствия будут катастрофическими.

Опираясь на опыт 1990-х годов, глава ЦБ заявила, что повторение подобных ошибок отбросит экономику страны далеко назад. Она также пояснила, что снижение ключевой ставки в условиях сохраняющейся высокой инфляции не приведёт к реальному снижению рыночных ставок, а лишь усугубит макроэкономическую нестабильность.

Ранее сообщалось, что с марта 2025 года около 17 миллионов россиян уже воспользовались возможностью установить самозапрет на получение кредитов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также напомнила о введённом в сентябре механизме «периода охлаждения», который применяется перед выдачей значительных сумм в долг.