29 октября, 10:33

Набиуллина заявила, что не видит «существенного переукрепления» рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о влиянии девальвации национальной валюты на бюджет и инфляцию. Она пояснила, что хотя при ослаблении рубля увеличиваются поступления от продажи сырья, выраженные в отечественной валюте, такая ситуация способствует ускорению темпов инфляции.

«С одной стороны, действительно, доходы в рублях, которые получает бюджет от сырьевых отраслей, если рубль ослаблять, становятся больше, но с другой стороны — ослабление рубля абсолютно проинфляционно, оно вносит вклад в инфляцию. А что это значит? Если растёт инфляция, нужно повышать индексации и социальные выплаты, и закупки, инвестпроекты тут же растут в цене», — сказала Набиуллина, выступая на пленарном заседании Совфеда.

Она подчеркнула, что вследствие повышенной инфляции правительству приходится увеличивать социальные пособия и госзакупки, что автоматически повышает нагрузку на федеральный бюджет. Оценивая совокупный эффект от снижения курса рубля, эксперты пришли к заключению, что такое решение скорее негативно скажется на финансовой устойчивости государства, особенно если рассматривать период в несколько лет.

Дополнительно Набиуллина уточнила, что никакого значительного укрепления рубля пока не произошло. С момента 2022 года рубль уже потерял около пятой части своей стоимости, а значит говорить о каком-либо чрезмерном укреплении сегодня преждевременно.

Инвестстратег объяснил, почему доллар упал до 78 рублей
Ранее стало известно, что почти 17 миллионов россиян воспользовались механизмом самозапрета на выдачу кредитов с марта 2025 года. Набиуллина также упомянула о новом механизме, введённом в сентябре, который предусматривает «период охлаждения» перед выдачей крупных кредитов и займов.

Полина Никифорова
