Инвестстратег объяснил, почему доллар упал до 78 рублей

Курс доллара 27 октября снизился до отметки чуть выше 78 рублей на фоне налогового периода в России. Инвестиционный стратег Александр Бахтин объяснил, что в этот период рубль традиционно укрепляется.

«Рубль снова демонстрирует силу — доллар продавлен ниже 80 рублей. Причины крепости нацвалюты — пиковая поддержка со стороны налогового периода и повышение прогноза по уровню ключевой ставки на будущий год (с 12-13% до 13-15%), общая подавленность спроса на зарубежную валюту при её стабильном предложении. Считаем, что доллар не задержится ниже 80 рублей надолго», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Согласно его прогнозу, иностранные валюты покажут рост в середине грядущей недели, когда закончится фискальный период. Доллар может вырасти до 80-82 рублей к началу ноября и до 85-86 рублей к концу декабря.

По данным Investing.com, 27 октября курс доллара опускался до 78,43 рубля. К 12:05 мск доллар стоил 79,27 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 31%, или около 35 рублей.

Ранее кандидат экономических наук рассказал, что снижение ключевой ставки до 16,5% скорее положительно скажется на доступности кредитов для населения и бизнеса. Однако, по его мнению, более резкое снижение может спровоцировать негативные последствия для курса рубля и привести к ускорению инфляции. Эксперт отмечает, что заёмщики, конечно, мечтают о более дешёвых кредитах, но Центробанк вынужден действовать осторожно, чтобы найти баланс между поддержкой экономического роста и сдерживанием инфляции.