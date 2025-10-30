Россия и США
30 октября, 12:15

Набиуллина опровергла слова о рецессии в экономике РФ, указав на отсутствие её признаков

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала ответственно подходить к заявлениям о рецессии в российской экономике. С соответствующим заявлением она выступила в ходе пленарного заседания Государственной думы.

«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растёт безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет», — напомнила Набиуллина.

Набиуллина предупредила о риске стагфляции при «накачке» спроса
Ранее Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме охарактеризовала период дорогого кредитования для предприятий как временный, объяснив его необходимостью достижения баланса между производственными мощностями и спросом. Она подчеркнула, что снижение ключевой ставки при сохранении высокой инфляции привело бы к резкому росту цен и последующему удорожанию заёмных средств, что подтверждает целесообразность текущей денежно-кредитной политики.

