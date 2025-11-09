Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 21:07

Вучич намерен обратиться к США с просьбой о приостановке санкций против NIS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToskanaINC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToskanaINC

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах совместно с российской стороной обратиться к правительству США с просьбой о приостановке санкций в отношении российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Санкции вступили в силу 9 октября.

Вучич 7 ноября обсудил с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко вопросы газоснабжения Сербии и ситуацию с санкциями против NIS.

«По вопросу NIS следующая неделя для нас будет исключительно важной. Ожидаю, что в понедельник или вторник совместно с россиянами и ещё некоторыми, кого найдет российская сторона, направим письмо правительству США, чтобы посмотреть, согласятся ли на месяц, два или три приостановить санкции, потому что мы начали перемены в менеджменте», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Вучич заявил, что Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов
Вучич заявил, что Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов

Ранее Александр Вучич заявил о нежелании менять позицию страны по вопросу антироссийских санкций. Он напомнил, что решение совета национальной безопасности, принятое вскоре после начала конфликта на Украине в 2022 году, остаётся в силе. Президент подчеркнул, что отказ от введения санкций против РФ – это не его личное решение, а решение совета нацбезопасности. При этом что-либо гарантировать Сербия не может, потому что Вучич «слишком стар, чтобы легко менять своё мнение».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar