Вучич намерен обратиться к США с просьбой о приостановке санкций против NIS

Ранее Александр Вучич заявил о нежелании менять позицию страны по вопросу антироссийских санкций. Он напомнил, что решение совета национальной безопасности, принятое вскоре после начала конфликта на Украине в 2022 году, остаётся в силе. Президент подчеркнул, что отказ от введения санкций против РФ – это не его личное решение, а решение совета нацбезопасности. При этом что-либо гарантировать Сербия не может, потому что Вучич «слишком стар, чтобы легко менять своё мнение».