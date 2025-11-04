Вучич заявил, что Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов

Сербия планирует продолжить экспорт боеприпасов, несмотря на полученное от российской Службы внешней разведки предостережение об их возможном попадании на территорию Украины. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич во время сессии «Европейские разговоры» в рамках саммита в Брюсселе.

Глава государства пояснил, что реализация боеприпасов имеет важное значение для экономического выживания страны. Он напомнил, что в июне Белград приостановил экспорт после обращения России, однако подчеркнул необходимость дальнейших продаж.

«Нам нужно кому-то это продать, и мы продадим тому, кому сможем, чтобы заработать немного денег. Но мы постараемся следить за тем, чтобы эти боеприпасы не оказались в зоне боевых действий, но такое время от времени происходит», — добавил президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу вне зависимости от того, куда они далее будут направлены. Он подчеркнул, что Москва осознаёт беспрецедентное давление, оказываемое Западом на Белград. Песков также отметил, что Москве не хотелось бы наблюдать за использованием оружия и боеприпасов, произведенных в дружественной Сербии, против российских солдат.