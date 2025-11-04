Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

3 ноября, 22:20

Вучич объявил досрочные выборы в Сербии под давлением протестующих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToskanaINC

В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом 3 ноября заявил президент республики Александар Вучич. По его словам, голосование состоится раньше запланированного срока — до декабря 2027 года из-за непрекращающихся протестов в стране.

«Уважаю требования блокирующих. Выборы состоятся досрочно», — цитирует Вучича издание Srbija Danas.

В Сербии практически год не стихают массовые протесты: десятки тысяч человек выходят на улицы Белграда с требованием смены власти. Вучич связал их с внешними силами, но подчеркнул, что власть прислушивается к меньшинству. О точной дате выборов пока не сообщается, она будет назначена позже.

Вучич заявил о готовности продавать оружие ЕС для поставки на Украину

Ранее в Сербии вспыхнули мощные протесты, переросшие в столкновения с полицией. Политическая акция у здания парламента переросла в открытое противостояние: оппозиционеры и проправительственные активисты начали забрасывать друг друга петардами и стеклянными бутылками. В октябре сербский лидер Александр Вучич допустил возможность проведения досрочных выборов даже одновременно с президентскими в конце 2026 года.

